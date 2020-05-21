Фото: pixabay.com

Лев Лурье скажет, чего не хватает Петербургу для полного счастья

26 мая, вторник , 19.30
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Пожалуй, список Лурье будет заодно и тостом-пожеланием: онлайн-лекция состоится накануне Дня города, 26 мая. Вот уж кого надо слушать в такой день и по такому поводу, так это Льва Яковлевича.

Лев Яковлевич уже не раз обозначал не то чтобы недостатки, а, скажем так, особенности Петербурга. Как-то сказал, что у нас тут очень неважно с производительностью труда. Думаете, это плохо? Нет, Лев Яковлевич продолжает мысль: «У нас больше времени, мы больше пьем, больше гуляем, больше смотрим по сторонам, больше читаем книжки». Или вот это: «Петербург в России – примерно то же, что Англия в англосаксонском мире – место бедное, стильное, нездоровое, с традициями, иногда бессмысленными». Обидно? Ну, положа руку на сердце, быть «Англией» — не так уж и ужасно. Может, Лев Яковлевич и использует метафоры «Северная Венеция» или «Северная Пальмира» — не слышали; но то, что сравнил Петербург с Северным Таиландом — читали. И это был комплимент. Поэтому страшно интересно, чего, по мнению Лурье, нашему городу и правду не хватает. И нужно ли требовать недостающего от Смольного — или мы как-нибудь сами можем это раздобыть.

Значит, 26 мая в 19.30 встречаемся онлайн и начинаем отмечать День рождения любимого города. Подробности на сайте

Александра Шеромова

 

Опубликовано 21 мая 2020, 12:13

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