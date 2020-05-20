Фото: Виктор Васильев, фото предоставлено театром

Оперу из «Зазеркалья» о чудесном исцелении исполнят #безантракта

21 мая, четверг , 19.00
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Опера «Иоланта» — последняя в творчестве Петра Чайковского. Сюжет ее философичен и глубок: с одной стороны, он о незрячей девушке, обретшей способность видеть, с другой — повествует о любви, вере и «истинном» зрении.

В театре «Зазеркалье» оперу создали режиссёр Александр Петров, музыкальный руководитель и дирижёр Павел Бубельников и художник Елена Орлова. Постановка, которую эксклюзивно покажет «Фонтанка», была записана в Казани на сцене Театра оперы и балета во время гастролей театра «Зазеркалье» осенью 2017 года. За дирижёрским пультом Анатолий Рыбалко.

В главных партиях: Елена Миляева (Иоланта), Яков Стрижак (Рене, король Прованса, ее отец), Владимир Целебровский (Роберт, герцог Бургундский), Дмитрий Каляка (Водемон, граф, бургундский рыцарь).



Фото: Виктор Васильев, фото предоставлено театром

Спектакль можно будет посмотреть 21 мая в 19.00. Также он будет доступен для просмотра на сайте #безантракта tv.fontanka.ru/ в течение нескольких дней.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 20 мая 2020, 23:17

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