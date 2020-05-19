Фото: предоставлено организаторами Из «Сердца» с любовью: Markscheider Kunst избавят от тревог на один вечер Версия для печати Tweet

Вечер 20 мая "Фонтанка" предлагает провести весело и беззаботно – вместе с позитивной петербургской группой Markscheider Kunst, которая сыграет для вас концерт из культурного центра «Сердце» (18+) – а мы покажем в прямом эфире #безантракта.

Борис Гребенщиков однажды высказался, что ««Маркшейдеры» – единственные в России музыканты, играющие весёлую музыку». И, пожалуй, это самое точное их описание: однозначно сказать, в каком жанре играют музыканты, не могут даже они сами – слишком уж много в их музыке намешано: ска, кумбия, регги, афробит, меренге, босса-нова. Солнечное тепло, закодированное в энергичных ритмах, любовь к жизни, наполняющая тексты, и оптимистичное настроение, перехлёстывающее через край, влюбляют в себя очень быстро.

Говорят, что песни Markscheider Kunst оказывают ярко выраженное профилактическое и терапевтическое воздействие на слушателей – снижают тревожность, успокаивают нервную систему и предупреждают депрессию. И главное: никаких передозировок и побочных эффектов.

Начало лечебного сеанса в 20.00 на сайте tv.fontanka.ru.

18+.

"Фонтанка.ру"