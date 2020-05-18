Петербуржцам расскажут, как и зачем изучать блокадные дневники

«Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него. Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда». Центр «Прожито» ЕУСПб пробует новый формат и 22 мая устраивает Zoom-семинар для всех желающих изучать блокадные дневники.

Слова про первую бомбежку — из дневника 16-летнего Юры Рябинкина — написаны в ночь с 8 на 9 сентября 1941-го. В октябре он писал: «А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира». Мама умрет от голода, сестру Иру потом заберет из детдома тетя, судьба Юры неизвестна: последняя дневниковая запись — в январе 1942-го. Это опубликовано на сайте проекта «Арзамас». А в Центре «Прожито» работают с неопубликованными дневиковыми записями. И создают общедоступный корпус дневников — их сейчас 1750 (а записей — почти полмиллиона). «Мы верим, что каждый дневник найдет своего заинтересованного читателя и благодарного исследователя. Работая с такими текстами, мы стремимся спасти от забвения и растворения в большой «государственной» истории жизни конкретных людей, показать их красоту и важность», — говорят в Центре «Прожито». А в блокадных дневниках видят не только хронологию бед, но и стратегии выживания.

Историк, редактор Центра Анастасия Павловская расскажет, как изучают блокадные дневники и в чем их феномен 22 мая в 18.00, в формате Zoom-семинара. Бесплатно, по регистрации.

Александра Шеромова