Михаил Трофименков расскажет историю фильма о социалистической революции в Южных штатах США Версия для печати Tweet

20 мая в эфире нашего проекта #безантракта состоится очередная лекция из авторского цикла Михаила Трофименкова — "Невероятные приключения 24 негров в Москве. История несостоявшегося фильма о победе социалистической революции в США".

Не верьте тем, кто назовет Париж самым космополитическим городом Европы ХХ века. Подлинной столицей мира, где смешались все расы, языки и культуры, была Москва, начиная с конца 1920-х годов и вплоть до рокового 1937-го года. В ней жили или побывали сотни тысяч политэмигрантов, иностранных специалистов и простых рабочих, возводивших стройки первых пятилеток, виднейшие деятели мировой культуры, восхищенные культурной революцией в СССР. Благодаря гениальным пропагандистам Вилли Мюнценбергу и Отто Кацу, руководившим коминтерновской киностудией «Межрабпомфильм», Москва в начале 1930-х стала столицей мирового киноавангарда, где работали или собирались работать Луис Бунюэль, Андре Мальро и Андре Жид, отец абстрактной анимации Ганс Рихтер, великий документалист Йорис Ивенс, великий композитор Ханс Эйслер.

Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ», Михаил Трофименков расскажет о самом невероятном эпизоде этой киноэпопеи – о съемках в СССР силами афроамериканских интеллигентов во главе с великим поэтом Ленгстоном Хьюзом фильма о советской революции в Южных штатах США.

Начало трансляции в 17.00 на сайте tv.fontanka.ru.

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