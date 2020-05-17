Эксперт Русского музея расскажет про блеск и нищету стрит-арта

Почему одни деятели стрит-арта получают миллионы, а другие — административный арест и штраф, и можно ли отличить «современное искусство» от «вандализма», расскажет ведущий научный сотрудник Русского музея 23 мая.

Арт-группа «Война» свой след в истории оставила – вспомнить хотя бы гиганский фаллос на Литейном мосту в 2011 году. Министерство культуры тогда показало себя знатоком искусства, присудив художникам премию «Инновация». Ну, точнее, присудило жюри, но Минкульт спорить не стал. Петербургское Управление ФСБ (именно в его сторону вздымалось художественное произведение арт-группы «Война») тоже не показало себя невеждами — отметило, что отнеслось к акции «с юмором». Правда, один из художников все же был задержан на двое суток. Когда трудно разобрать, где искусство, а где наоборот – лучше обратиться к специалисту. Антон Успенский и сам художник, но также искусствовед, историк искусства, а в Русском музее работает в Отделе новейших течений.

Если вы разбираетесь в мурализме, то на лекции пополните свои знания баффом и скретчитти. А если в искусстве рисования вы не очень эволюционировали с пятилетнего возраста, узнаете, есть ли у вас шанс стать если не богатым, то хоть знаменитым.

Постигаем современное искусство 23 мая в 17.00 на онлайн-лекции «Блеск и нищета стрит-арта» от ДК Лурье.

14+

Александра Шеромова