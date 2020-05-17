Эрмитаж и «Фонтанка» проведут в прямом эфире круглый стол о будущем культуры после коронавируса
В Международный день музеев — 18 мая — «Фонтанка» проведет и покажет на сайте tv.fontanka.ru круглый стол, организованный нами совместно с Государственным Эрмитажем. Тема встречи, без преувеличения, ключевых фигур российской культуры, – «Культура и общество после коронавируса. Как изменится мир?»
Участниками виртуальной беседы станут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, режиссер, народный артист России, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Евгений Водолазкин, а чуть позже к ним присоединится специальный представитель Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Модератором дискуссии станет главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
Беседа пройдет в прямом эфире (позже будет доступна в записи), начало в 12.00. 16+
Эта дискуссия станет «эпиграфом» к виртуальному международному марафону в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры, который планируется в июне. С просьбой о его проведении известнейшие режиссеры, музыканты, руководители музеев и даже министр культуры России обратились в штаб-квартиру ЮНЕСКО.
«Фонтанка.ру»
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