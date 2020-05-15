Биолог расскажет, где будут жить мамонты, когда у ученых получится их клонировать

Пока попытки клонировать мамонта не удались, но в ДК Лурье в будущем успехе не сомневаются и уже даже задаются вопросом: получим мы мамонта — а где он жить будет? 17 мая на онлайн-лекции биолог Иван Квасов расскажет свою версию.

Хорошо, что Квасов не только биолог, но и популяризатор — сможет объяснить, что там застопорилось у японских и наших ученых. Мамонт Юка (совсем юная барышня, хоть ей и 30 тысяч лет) была найдена 10 лет назад в очень хорошем состоянии, удалось даже частично ДНК восстановить. Но не настолько, чтобы получить живого мамонта. Притом что место для него уже есть. В Якутии на 16 кв км раскинулся «Плейстоценовый парк» — его начали создавать еще в 1980-х. Энтузиасты решили возродить хотя бы подобие так называемых мамонтовых степей: они были очень плодородны, могли прокормить огромные стада — а сейчас взамен мы имеем заболоченную тундру. Причем это не мамонты исчезли, потому что не стало мамонтовых степей, а наоборот: не стало мамонтов — и в итоге захирело их место обитания. Лектор и объяснит, каким образом эту среду можно воссоздать, заселяя «правильными» животными. Пока не мамонтами и не шерстистыми носорогами, но представителями мамонтовой фауны, как называют животных, соседствовавших с древними гигантами. Некоторые дожили до нашего времени — например, овцебыки, бизоны, дикие яки. Заодно ученый расскажет, зачем разбавлять эту пастораль хищниками вроде гиены или тигра.

Онлайн-лекцию «Где будет жить мамонт?» слушаем 18 мая в 17.00.

Александра Шеромова