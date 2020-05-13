Фото: предоставлено театром

Любовь и легкие: #безантракта покажет оперу «Зазеркалья», обретшую новую актуальность

14 мая, четверг , 19.00
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14 мая «Фонтанка» покажет запись спектакля «Богема» театра «Зазеркалье». Эта опера Пуччини — наверное, одно из самых актуальных произведений в наши дни, учитывая болезнь легких у главной героини (а уж страстная любовь в таких условиях актуальна всегда).

Однако в «Зазеркалье» оперу поставили давным-давно, и с тех пор она успела получить множество наград, включая «Золотую маску» и «Золотой софит». Спектакль был создан режиссером Александром Петровым и дирижёром Павлом Бубельниковым с художниками Александром Орловым и Ириной Чередниковой.

Еще один необычный момент: это один из тех спектаклей, в которых оркестр выходит на сцену. И потому явление Павла Бубельникова как творца подается как некий сверхсюжет.



Фото: предоставлено театром

Главные партии исполняют Роман Арндт (Рудольф), Ольга Шуршина (Мими), Евгений Уланов (Марсель), Татьяна Закирова (Мюзетта).

Смотрите #безантракта на tv.fontanka.ru.Начало в 19.00.

16+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 13 мая 2020, 23:07

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