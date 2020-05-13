Apocalyptica сыграет бесплатный онлайн-концерт
14 мая финская группа Apocalyptica даст онлайн-концерт на своем канале. По словам самих музыкантов, это будет полноценный концерт в специальном месте и совершенно бесплатный.
Поклонники группы услышат те композиции, выбранные ими самими – сет-лист формировался по заявкам, которые подавались на официальном сайте до 10 мая. Кроме любимых всеми хитов, Apocalyptica может порадовать зрителей исполнением новых песен — после четырёхлетнего перерыва в начале января текущего года у группы вышел новый, девятый по счету, студийный альбом под названием Cell-0.
Напомним, дебютировали четверо музыкантов в 1993 году с исполнения на виолончелях кавер-версий песен группы Metallica. Став невероятно популярной, Apocalyptica постепенно расширила свой репертуар, включив в него не только кавер-версии рок-хитов и рок-версии классических произведений, но и композиции собственного сочинения. Также музыканты привлекали для совместных записей вокалистов из Slipknot, The Rasmus, HIM, Sepultura, Guano Apes, Rammstein, Soulfly, Bullet For My Valentine, Lacuna Coil, Three Days Grace, Bush, Shinedown, Flyleaf, Gojira, Oomph!, Hoobastank, Nina Hagen и много экспериментировали со звуком.
Начало в 20.00.
6+
«Фонтанка.ру»
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