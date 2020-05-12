«Двойника» Валерия Фокина по Достоевскому покажут #безантракта

13 мая смотрите в эфире #безантракта спектакль Валерия Фокина «Двойник», поставленный в Александринском театре в 2005 году. На тот момент эта работа стала первым в истории театра сценическим переложением петербургской поэмы Ф.М. Достоевского — самого загадочного и фантастического произведения писателя.

Действие «Двойника» разворачивается на набережных Фонтанки, у Измайловского, Семеновского и Аничкового мостов, в департаменте министерства внутренних дел, что рядом с нынешней площадью Ломоносова (у бывшего Чернышева моста), в трактире, расположенном в Апраксином переулке, в галерее Гостиного Двора, на Невском, в Шестилавочной улице (ныне улице Маяковского). Маршрут служащего департамента господина Голядкина может вполне совпадать с нашими сегодняшними обыденными маршрутами, так же, как «Голядкины» могут сидеть во всех нас, снедаемых многочисленными непроизвольными комплексами, неоправданными притязаниями и обидами.

«Двойник» — спектакль синтетический, где активно взаимодействуют драма, музыка, вокал, пластика. У этого спектакля была прекрасная и вместе с тем, трагическая судьба, ему суждено было пережить первых исполнителей ролей Якова Петровича Голядкина и Голядкина-младшего. Но дуэт народного артиста России Виктора Гвоздицкого (1952-2007) и заслуженного артиста России Алексея Девотченко (1965-2014) вошел в историю театра и остался в памяти зрителей. Именно в этом, первом составе и будет представлена видеоверсия спектакля.

Начало трансляции в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.

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"Фонтанка.ру"