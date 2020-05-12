Михаил Трофименков расскажет, что значило кино для Сталина

13 мая, среда , 17.00
Версия для печати Версия для печати

 13 мая в эфире #безантракта пройдет третья лекция цикла «Михаил Трофименков. Что осталось за кадром мирового кино». Тема новой встречи – «Иосиф Сталин как главный советский кинопродюсер, кинорежиссер и кинозритель. И еще немного — киноактер».

Двадцать лет, начиная с 1933-го года, Иосиф Сталин занимал должность не только Первого секретаря ЦК, Председателя Совнаркома или Верховного Главнокомандующего, но и Верховного продюсера и Верховного зрителя. Зрителя – не только потому, что, контролируя работу киностудий, он неутомимо отсматривал всю советскую кинопродукцию. Но и потому, что обладал даром отождествить себя со «простым», далеко не идеальным зрителем, почувствовать, какие эмоции нужны ему в тот или иной момент.
Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о том, как Эйзенштейну – единственному из собеседников Сталина – удалось привести вождя в растерянность.

О творцах советской киноиндустрии: пылком старом большевике Борисе Шумяцком, известном также как «Иван Конь», и напоминавшем современникам вампира Носферату, гениальном чекисте Семене Дукельском.
О большой любви советского народа и кинематографа ко всему американскому.

Об этом и о многом другом – смотрите #безантракта на tv.fontanka.ru, начало в 17.00.

18+

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 12 мая 2020, 23:34

Другие события

11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»

03 мая 2020, 11:51
Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>