Михаил Трофименков расскажет, что значило кино для Сталина

13 мая в эфире #безантракта пройдет третья лекция цикла «Михаил Трофименков. Что осталось за кадром мирового кино». Тема новой встречи – «Иосиф Сталин как главный советский кинопродюсер, кинорежиссер и кинозритель. И еще немного — киноактер».

Двадцать лет, начиная с 1933-го года, Иосиф Сталин занимал должность не только Первого секретаря ЦК, Председателя Совнаркома или Верховного Главнокомандующего, но и Верховного продюсера и Верховного зрителя. Зрителя – не только потому, что, контролируя работу киностудий, он неутомимо отсматривал всю советскую кинопродукцию. Но и потому, что обладал даром отождествить себя со «простым», далеко не идеальным зрителем, почувствовать, какие эмоции нужны ему в тот или иной момент.

Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о том, как Эйзенштейну – единственному из собеседников Сталина – удалось привести вождя в растерянность.

О творцах советской киноиндустрии: пылком старом большевике Борисе Шумяцком, известном также как «Иван Конь», и напоминавшем современникам вампира Носферату, гениальном чекисте Семене Дукельском.

О большой любви советского народа и кинематографа ко всему американскому.

Об этом и о многом другом – смотрите #безантракта на tv.fontanka.ru, начало в 17.00.

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