Михаил Трофименков расскажет, что значило кино для Сталина
13 мая в эфире #безантракта пройдет третья лекция цикла «Михаил Трофименков. Что осталось за кадром мирового кино». Тема новой встречи – «Иосиф Сталин как главный советский кинопродюсер, кинорежиссер и кинозритель. И еще немного — киноактер».
Двадцать лет, начиная с 1933-го года, Иосиф Сталин занимал должность не только Первого секретаря ЦК, Председателя Совнаркома или Верховного Главнокомандующего, но и Верховного продюсера и Верховного зрителя. Зрителя – не только потому, что, контролируя работу киностудий, он неутомимо отсматривал всю советскую кинопродукцию. Но и потому, что обладал даром отождествить себя со «простым», далеко не идеальным зрителем, почувствовать, какие эмоции нужны ему в тот или иной момент.
Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о том, как Эйзенштейну – единственному из собеседников Сталина – удалось привести вождя в растерянность.
О творцах советской киноиндустрии: пылком старом большевике Борисе Шумяцком, известном также как «Иван Конь», и напоминавшем современникам вампира Носферату, гениальном чекисте Семене Дукельском.
О большой любви советского народа и кинематографа ко всему американскому.
Об этом и о многом другом – смотрите #безантракта на tv.fontanka.ru, начало в 17.00.
18+
"Фонтанка.ру"
Другие события
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13 мая, среда , 19.00
«Двойника» Валерия Фокина по Достоевскому покажут #безантракта
13 мая смотрите в эфире #безантракта спектакль Валерия Фокина «Двойник» по поэме Ф.М. Достоевского — самого загадочного и фантастического произведения писателя. «Двойник» — спектакль синтетический, где активно взаимодействуют драма, музыка, вокал, пластика, а действие разворачивается на петербургских улицах.
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14 мая, четверг , 19.30
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17 мая, воскресенье , 18.00
Петербуржцы увидят пандемию глазами Жижека и других важных мыслителей
«Нужно оставить надежду, что после пика эпидемии Ковид-19 все постепенно вернется в нормальное русло», — констатировал Славой Жижек. Правда, добавил: «Но это не значит, что ситуация безнадежна». 17 мая в онлайн-лектории «Порядка слов» разбираемся, как видят пандемию интеллектуалы.
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Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
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Хореограф Мариинского Юрий Смекалов проведет авторские тренировки в прямом эфире "Фонтанки"
В рамках проекта #безантракта «Фонтанка» начинает цикл эксклюзивных показов утренних тренировок от танцовщика и хореографа Мариинского театра, основателя MAD Company Юрия Смекалова, чьи спектакли идут на сценах российских и зарубежных театров, а программы исполняли спортсмены Сборной России по фигурному катанию, включая Евгения Плющенко.
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29 апреля, среда , 17.00 - 03 июня, среда
Михаил Трофименков прочтет на «Фонтанке.ру» цикл лекций о неизвестной истории кино
29 апреля на «Фонтанке.ру» на странице #безантракта стартует авторский цикл Михаила Трофименкова. Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» расскажет о кино как магии, пропаганде, оружии, индустрии, второй реальности и тотальном обмане.
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
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12 мая 2020 - UNO в акустике: Little Big зазвучат на сегодняшнем вечернем концерте «Евровидения»
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12 мая 2020 - Гитару Курта Кобейна выставят на торги. С ней он выступал на концерте MTV Unplugged In New York
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12 мая 2020 - Российские музеи могут открыться в июле. Смотрители помолодеют, билеты будут продавать только онлайн
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12 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с хореографом Мариинки, открытый урок Додина с Боярской и Козловским, спектакль Бутусова
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11 мая 2020 - В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»
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08 мая 2020, 15:22Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».
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