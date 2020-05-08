Фото: предоставлено организаторами Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне Версия для печати Tweet

VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.

Откроет Основную программу проект Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова (29 мая). История, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в зыбком пространстве Zoom-конференции, заставляя зрителя сомневаться в реальности происходящего. 30 мая начнутся показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова «CLOUDME». Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам и пр. Как далеко он сможет зайти? Какими будут последствия его действий? Каково это — нарушить цифровые границы другого?

Киберспектакль «Брак» (с 4 июня) режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — попытка представить себе мир, переживший травму карантина. Действие этой (анти)утопии происходит в 2035 году, когда двое супругов встречаются, чтобы вспомнить прошлое. Для двоих предназначен и проект Элины Куликовой «Все письма – это письма о любви». В течение 30 дней каждый из зрителей-участников «эпистолярного» спектакля ведет переписку с человеком, которого он представляет себе лишь по письмам.

Материалом «Спектакля в коробочке» (творческая лаборатория «Вокруг да Около) стал звуковой ландшафт Венеции. В этом аудиоэссе темы города, воды, прошлого, мистические сюжеты обнаруживают странную перекличку с Петербургом. В интерактивном спектакле «Not to Scale» (Энт Хэмптон и Тим Этчелс, Великобритания) двое зрителей выполняют указания голоса из наушников. Постепенно их каракули складываются в осмысленный сюжет, а на листе бумаги возникает целый мир.



«Спектакль в коробочке»



Фото: предоставлено организаторами «Спектакль в коробочке»Фото: предоставлено организаторами

Спектакль «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» (компания Симона Сенна, театр Vidy-Lausanne, центр исполнительских искусств Le Grütli и Théâtre du Loup) рассказывает о будоражащем опыте взаимодействия перформера Симона Сенна с цифровой копией женского тела, купленной им в Интернете. Что он почувствует, если «вселится» в это тело с помощью 3D-очков? И каково будет встретиться с владелицей «оригинальной копии»?



«Быть Ариэль Ф. Прямой эфир»



Фото: предоставлено организаторами «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир»Фото: предоставлено организаторами

Еще одно исследование интимного пространства другого человека — «Call Cutta at Home», специальная адаптация проекта швейцарской группы Rimini Protocol. Житель Калькутты, находясь у себя дома, рассказывает зрителям о работе в колл-центре, показывает свой дом, задает вопросы. Зрители могут заглянуть в ванную или под кровать, а разговор будет все более откровенным.



«Call Cutta at Home»



Фото: предоставлено организаторами «Call Cutta at Home»Фото: предоставлено организаторами

«Вавилонская прогулка» Дмитрия Крестьянкина, Константина Почтенного и Сергея Тейфеля фиксирует двойственность нынешней ситуации, в которой люди разъединены физически и в то же время как никогда объединены всеобщим контекстом. Участники проекта выйдут на прогулку и в Zoom-конференцию в четырех городах и попытаются исследовать то, что сближает нас друг с другом.



С 14 мая по 16 июля на фестивале пройдет Образовательная программа, в рамках которой зрителей ждут сессии вопросов и ответов со Сьюзан Кеннеди и Мило Рау, лекции Катерины Коккинос-Кеннеди, Энта Хэмптона и Тима Этчелса, мастер-класс Тассоса Стивенса.

Подробное расписание смотрите на сайте фестиваля.

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Алена Палатченко