В Синагоге виртуально почтят память погибших в войну

10 мая Большая хоральная синагога Петербурга в прямом эфире проведет церемонию, посвященную 75-летию Победы. В самом здании будут присутствовать только участники — зрители смогут стать свидетелями процесса виртуально.

Онлайн-публика увидит, как Главный раввин Петербурга М.-М. Певзнер зажжет в стенах Синагоги поминальные свечи. С обращением выступит председатель еврейской общины Петербурга М. Д. Грубарг. Будет показано видеообращение ко всем петербуржцам поэта и композитора, жителя блокадного Ленинграда Александра Городницкого.

Затем юная скрипачка Анна Зильберборд исполнит пьесу Леры Ауэрбах «T'filah» (Молитва). А раввин Хаим-Шауль Брук, потомок выжившего в концлагере Маутхаузен Натана Лейба Гинцберга, прочитает молитву Э-ль Малэ Рахамим («Б-г исполненный милосердия») в память об участниках войны.

Во время молитвы прозвучат вслух и будут показаны на экране имена защитников Родины и жителей блокадного Ленинграда, чьи имена прислали петербуржцы, желая почтить память своих близких.

Инициатор и художественный руководитель церемонии – представитель еврейской общины Петербурга Герман Мойжес, режиссер – Светлана Печеных. Онлайн-трансляция будет проходить на официальном портале Синагоги.

Начало в 12.00. 16+

«Фонтанка.ру»