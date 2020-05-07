В Синагоге виртуально почтят память погибших в войну
10 мая Большая хоральная синагога Петербурга в прямом эфире проведет церемонию, посвященную 75-летию Победы. В самом здании будут присутствовать только участники — зрители смогут стать свидетелями процесса виртуально.
Онлайн-публика увидит, как Главный раввин Петербурга М.-М. Певзнер зажжет в стенах Синагоги поминальные свечи. С обращением выступит председатель еврейской общины Петербурга М. Д. Грубарг. Будет показано видеообращение ко всем петербуржцам поэта и композитора, жителя блокадного Ленинграда Александра Городницкого.
Затем юная скрипачка Анна Зильберборд исполнит пьесу Леры Ауэрбах «T'filah» (Молитва). А раввин Хаим-Шауль Брук, потомок выжившего в концлагере Маутхаузен Натана Лейба Гинцберга, прочитает молитву Э-ль Малэ Рахамим («Б-г исполненный милосердия») в память об участниках войны.
Во время молитвы прозвучат вслух и будут показаны на экране имена защитников Родины и жителей блокадного Ленинграда, чьи имена прислали петербуржцы, желая почтить память своих близких.
Инициатор и художественный руководитель церемонии – представитель еврейской общины Петербурга Герман Мойжес, режиссер – Светлана Печеных. Онлайн-трансляция будет проходить на официальном портале Синагоги.
Начало в 12.00. 16+
«Фонтанка.ру»
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