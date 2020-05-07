Karlsson Haus познакомит детей со слоном Хортоном #безантракта

Смотрите в эфире #безантракта детский спектакль «Слон» театра Karlsson Haus. Режиссер — Екатрина Ложкина, выпускница Руслана Кудашова и номинант «Золотой маски» за спектакль «Цыпленок», который она поставила здесь же.

В центре спектакля – знаменитая история о слоне, высидевшем яйцо, герое детского писателя Доктора Сьюза. Добродушный Хортон согласился ненадолго подменить уставшую мамашу-пташку в гнезде, но та укатила отдыхать на Гавайи, а честный слон сдержал обещание и не оставил яйцо. Сменялись сезоны, слона вместе с деревом, на котором он сидел, возили по разным странам как небывалое чудо. Наконец, цирк, в котором Хортон стал звездой, приехала с гастролями на Гавайи. Горе-мамаша хотела было вернуть яйцо, но у птенца откуда-то появились хобот и длинные уши, совсем как у Хортона.

Добрый и ироничный спектакль рассчитан на аудиторию от 4 лет. Продолжительность: 1 час.

Начало трансляции в 15.00 на сайте #безантракта.

«Фонтанка.ру»