Мультимедийное шоу «Панорама Блокады» с Дворцовой площади покажут онлайн

В 2020 году мы празднуем 75-летие Дня Победы. В 2019 году Санкт-Петербург отметил 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этой знаменательной даты на Дворцовой площади прошло мультимедийное шоу «Панорама Блокады».



Фасад Главного Штаба трансформировался в гигантский панорамный экран. Хроника вражеского наступления, обороны Ленинграда и картины блокадного города погрузили зрителя в атмосферу военной эпохи.



Сотни участников театрализованного представления – подразделения в форме времён Великой Отечественной войны, военно-исторические клубы, штандарты и знамена… Артиллерийские орудия и самоходные установки, зенитные пушки и прожектора, легендарные полуторки... Стук метронома, вой сирены, разрывы снарядов, голос Левитана, стихи Ольги Берггольц, музыка Шостаковича и песни, песни… И конечно же, хроника салюта 27 января 1944 года. Многослойное мультимедийное действие сложилось в грандиозную «Панораму Блокады», увидеть которое можно 8 мая в 19.00 на сайте #безантракта.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

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