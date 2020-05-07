Фото: предоставлено организаторами

Мультимедийное шоу «Панорама Блокады» с Дворцовой площади покажут онлайн

08 мая, пятница , 19.00
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В 2020 году мы празднуем 75-летие Дня Победы. В 2019 году Санкт-Петербург отметил 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этой знаменательной даты на Дворцовой площади прошло мультимедийное шоу «Панорама Блокады».

Фасад Главного Штаба трансформировался в гигантский панорамный экран. Хроника вражеского наступления, обороны Ленинграда и картины блокадного города погрузили зрителя в атмосферу военной эпохи.

Сотни участников театрализованного представления – подразделения в форме времён Великой Отечественной войны, военно-исторические клубы, штандарты и знамена… Артиллерийские орудия и самоходные установки, зенитные пушки и прожектора, легендарные полуторки... Стук метронома, вой сирены, разрывы снарядов, голос Левитана, стихи Ольги Берггольц, музыка Шостаковича и песни, песни… И конечно же, хроника салюта 27 января 1944 года. Многослойное мультимедийное действие сложилось в грандиозную «Панораму Блокады», увидеть которое можно 8 мая в 19.00 на сайте #безантракта.



Фото: предоставлено организаторами

6+

«Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 07 мая 2020, 20:56

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