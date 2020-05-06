Биолог расскажет, как животные видят мир

Считается, что тореадор мог бы размахивать перед быком не красной, а зеленой мулетой — и с тем же успехом его бы взбесил. Правда ли, что бык цветов не различает, почему одни обладают цветным зрением, а другие им обделены — расскажет биолог в онлайн-лекции 10 мая.

Если бы вы вздумали обсудить с собакой цвет ваших волос или ее шерсти, вы бы не сошлись во мнениях. Цветное зрение у собаки имеется, но она, например, назовет ваш сине-зеленый костюм — белым. Зато в распознавании 50 оттенков серого — это к ней: собака отлично разбирается в нюансах этого цвета. Человеку с его цветным зрением важничать не следует: мы, к примеру, не видим в ультрафиолете, зато в нем видят насекомые, многие птицы, рыбы — да те же собаки и кошки. Зато умением видеть инфракрасный цвет не может похвастаться, кажется, никто. Правда, такую способность приписывают некоторым змеям и летучим мышам, но на самом деле они чувствуют тепловое излучение. Эволюционист Иван Квасов (он преподает в школе «Апельсин» и выступает на Гик Пикнике) будет подробен в объяснениях. И расскажет не только о том, как видят мир пчелы и птицы, но и почему самая расписная змея наверняка жутко ядовитая, зачем люди обзавелись цветным зрением, а также что хотел сказать миру гамадрил, обзаведясь такой вызывающе красной попой.

Онлайн-лекцию от ДК Лурье «Краткая история цвета: чёрный, красный, ультрафиолет» слушаем 10 мая, в 17.00.

Александра Шеромова