ShowOpera: шедевры мировой классики в исполнении оперных звезд

6 мая на странице #безантракта tv.fontanka.ru состоится премьерный показ международного проекта ShowOpera. Вас ждут шедевры мировой классики в исполнении солистов ведущих театров в декорациях античных развалин, средневековых замков и классических дворцов.

В программе ShowOpera принимают участие: солист Венской оперы Олег Лоза, солисты Большого театра Алла Петрова и Александр Миминошвили, солисты Мариинско театра Карина Чепурнова и Григорий Чернецов, солист Михайловского театра Роман Арндт, солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Владимир Целебровский, участники телепроекта «Голос» Светлана Феодулова, Илья Римар и другие; симфонический оркестр «Таврический» п/у Михаила Голикова.

Специальный гость проекта — звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз и композитор Эдвин Мартон — исполнит жемчужины мировой скрипичной классики и свои популярные хиты, с которыми Евгений Плющенко выиграл золото Турина в 2006 году, а Дима Билан победил на конкурсе Евровидение-2008.

Начало концерта в 19:00 6 мая на tv.fontanka.ru. 18+

"Фонтанка.ру"