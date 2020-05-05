Правду и мифы о пожарах расскажет главный гринписовец по российским лесам

Чуда не случилось: природа не учла, что у нас и так особые обстоятельства по причине коронавируса, и уготовала традиционную весеннее-летнюю беду — лесные пожары. 6 мая в онлайн-эфире «Архэ» представители руководства Гринпис-Россия расскажут, почему у нас что ни год, то пожары.

Вирус пока не удостоился даже объявления чрезвычайной ситуации, а пожары, бывало, служили причиной введения в некоторых регионах чрезвычайного положения, что серьезнее. Уже сейчас в Забайкалье и Краснодарском крае введен режим ЧС — там горят 900 тысяч гектаров леса. Но у ковида больше пиаровских мощностей, он смел из новостей всю прочую повестку. При этом представьте: вы в самоизоляции, но вам даже окна не открыть, потому что гарь и смог. По приглашению культурно-просветительского центра «Архэ» и фонда «Траектория» руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко расскажет о текущей обстановке. А главное, расставит по полочкам, что в наших представлениях о лесных пожарах правда, а что выдумки. И почему российские леса так подозрительно часто горят в последние десятилетия. И где горят чаще и разрушительнее. И, наконец, можем ли мы с этим что-то сделать.

Вообще, чтобы быть в курсе этой темы, можно подписаться на YouTube-канал лесного отдела Гринпис. А 6 мая слушать и задавать свои вопросы в онлайн-беседе «Лесные пожары: мифы и реальность». Начало в 20.00, регистрация. Открытая трансляция будет по ссылке. Все бесплатно, но с возможностью помочь материально.

Александра Шеромова