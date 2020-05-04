Фото: pixabay.com

Ученые расскажут, почему нельзя сравнивать пандемию с другими катастрофами

07 мая, четверг , 19.00
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Мы уже привыкли называть «докоронавирусное» время мирным, а о нынешнем рассуждать в терминах почти военного положения. 7 мая в бесплатном онлайн-цикле #ЧТО_ПРОИСХОДИТ поговорим, почему это некорректно. Встреча называется «Обыденность катастрофы».

«Наибольшей опасностью для человечества в условиях пандемии является опора на традиции», — уверены спикеры очередного обсуждения в рамках проекта Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Дело в том, что традиции и практики закладывались давно и совершенно независимо от того, как события развиваются сейчас. Уже случалось: целые цивилизации исчезали именно потому, что очередную беду старались решить привычными стандартными методами и исходя из закрепившихся представлений о реальности — не факт, что правильных. Вот и вирус мы мыслим как такого «внешнего врага», от которого думаем защищаться нашими ценностями — в одних государствах они консервативные, в других, наоборот, либеральные. Ведь те или иные ценности вроде как имеют значение, когда нация справляется с последствиями природных катастроф или войн. «Почему нельзя сравнивать пандемию с одномоментными взрывными явлениями типа войн и землетрясений?» — на этот вопрос ответят в онлайн-эфире Кирилл Постоутенко, старший научный сотрудник Билефельдского университета (Германия) и доцент факультета современных языков Хельсинкского университета (Финляндия), а также к.филос.н., доцент СПбГУ Виктор Каплун.

Трансляция начнется 7 мая в 19.00 в группе Social Club ВRонтакте, а также на сайте #безантракта. Задать свои вопросы можно уже при регистрации на лекцию или по ее ходу.

Александра Шеромова

 

Опубликовано 04 мая 2020, 00:20

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