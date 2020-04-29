Бутман, Голощекин, Жилин и другие: JazzМарафон на «Фонтанке» наполнит день музыкой в поддержку врачей

30 апреля, четверг , 15.00
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30 апреля «Фонтанка.ру» проведет JazzМарафон с участием «первых лиц» российского джаза. На площадке #безантракта вы услышите Давида Голощекина и Сергея Жилина, Владимира Волкова и Андрея Кондакова, Игоря Бутмана и Ларису Долину, а также еще три десятка коллективов и солистов.

Марафон проводится в поддержку Фонда профилактики рака «Не напрасно» — мы хотим напомнить об антиковидном проекте фонда и помочь собрать средства на его развитие. Напомним, «Не напрасно» временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19.

Мы призываем вас в ходе JazzМарафона не только наслаждаться прекрасной музыкой, но и помогать, жертвуя средства на странице. При переводе денег на определенные суммы во время, что идет фестиваль, вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.

Марафон начнется в 15.00 на странице tv.fontanka.ru и продолжится до 23.00. Выступления будут разделены на четыре блока, «живая» часть концерта пройдет на сцене партнеров марафона — площадки для мероприятий «Дворец Олимпия».

С 15.00 до 17.00 выступают:

ShoobeDoobe Jazz Band
Гасан Багиров
Jazz Philharmonic Orchestra
Gustav Lundgren (Швеция)
Виктория Урусова
Kerem Gorsev (Турция)
Владимир Фейертаг
Atomic Jam Band
Давид Голощёкин
Квартет Павла Орлова (Минск)
Catherina Russel (США)

С 17.00 до 19.00:

Sweet Hot Jazz Band
U LIKE
Tanel Ruben (Эстония)
Федор и Олег Кувайцевы
Квартет Дмитрия Семенищева
Sebastian Studnitzky (Германия)
Владимир Фейертаг
Dizzy Duch Duck
Интарс Бусулис
Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской (Минск)
Сергей Жилин

С 19.00 до 21.00:

Вадим Хотин и Jazz Factory, Григорий Чернецов
Oleg Pissarenko (Эстония)
Константин Хазанович и Максим Медведев
Квартет Бубякина
Mirja Klippel and Alex Jønsson (Дания)
Green Bridge Band (Литва)
Владимир Волков, Андрей Кондаков и Per Oddvar Jovansen
VIP Jazz Андрея Славинского
Квартет Андрея Кондакова
Tomi Kettunen, Финляндия
Алла Туровская и Ильдар Казаханов
Yogev Shetrtit (Израиль)
Игорь Бутман

А с 21.00 до 23.00 пройдет Гала-концерт «Джаз на Неве» с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Народного артиста РФ Сергея Жилина, народной артистки РФ Ларисы Долиной, Интарса Бусулиса и других.

По хэштегу #fontankajazzday в соцсетях течение всего дня вы сможете узнавать свежие новости о фестивале и смотреть обращения артистов-участников.

Подключайтесь к #безантракта 30 апреля с 15.00, смотрите JazzМарафон (18+) и помогайте врачам.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 29 апреля 2020, 21:31

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