Бутман, Голощекин, Жилин и другие: JazzМарафон на «Фонтанке» наполнит день музыкой в поддержку врачей

30 апреля «Фонтанка.ру» проведет JazzМарафон с участием «первых лиц» российского джаза. На площадке #безантракта вы услышите Давида Голощекина и Сергея Жилина, Владимира Волкова и Андрея Кондакова, Игоря Бутмана и Ларису Долину, а также еще три десятка коллективов и солистов.

Марафон проводится в поддержку Фонда профилактики рака «Не напрасно» — мы хотим напомнить об антиковидном проекте фонда и помочь собрать средства на его развитие. Напомним, «Не напрасно» временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19.

Мы призываем вас в ходе JazzМарафона не только наслаждаться прекрасной музыкой, но и помогать, жертвуя средства на странице. При переводе денег на определенные суммы во время, что идет фестиваль, вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.

Марафон начнется в 15.00 на странице tv.fontanka.ru и продолжится до 23.00. Выступления будут разделены на четыре блока, «живая» часть концерта пройдет на сцене партнеров марафона — площадки для мероприятий «Дворец Олимпия».

С 15.00 до 17.00 выступают:

ShoobeDoobe Jazz Band

Гасан Багиров

Jazz Philharmonic Orchestra

Gustav Lundgren (Швеция)

Виктория Урусова

Kerem Gorsev (Турция)

Владимир Фейертаг

Atomic Jam Band

Давид Голощёкин

Квартет Павла Орлова (Минск)

Catherina Russel (США)

С 17.00 до 19.00:

Sweet Hot Jazz Band

U LIKE

Tanel Ruben (Эстония)

Федор и Олег Кувайцевы

Квартет Дмитрия Семенищева

Sebastian Studnitzky (Германия)

Владимир Фейертаг

Dizzy Duch Duck

Интарс Бусулис

Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской (Минск)

Сергей Жилин

С 19.00 до 21.00:

Вадим Хотин и Jazz Factory, Григорий Чернецов

Oleg Pissarenko (Эстония)

Константин Хазанович и Максим Медведев

Квартет Бубякина

Mirja Klippel and Alex Jønsson (Дания)

Green Bridge Band (Литва)

Владимир Волков, Андрей Кондаков и Per Oddvar Jovansen

VIP Jazz Андрея Славинского

Квартет Андрея Кондакова

Tomi Kettunen, Финляндия

Алла Туровская и Ильдар Казаханов

Yogev Shetrtit (Израиль)

Игорь Бутман

А с 21.00 до 23.00 пройдет Гала-концерт «Джаз на Неве» с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Народного артиста РФ Сергея Жилина, народной артистки РФ Ларисы Долиной, Интарса Бусулиса и других.

По хэштегу #fontankajazzday в соцсетях течение всего дня вы сможете узнавать свежие новости о фестивале и смотреть обращения артистов-участников.

Подключайтесь к #безантракта 30 апреля с 15.00, смотрите JazzМарафон (18+) и помогайте врачам.

«Фонтанка.ру»