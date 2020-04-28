«Дядю Ваню» американского режиссера Андрея Щербана покажут #безантракта

29 апреля на странице #безантракта состоится показ спектакль Александринского театра 2009 года «Дядя Вани» знаменитого румыно-американского режиссера Андрея Щербана.

По словам самого режиссера, «Этот спектакль вбирает в себя противоположные подходы, которыми пользовались Станиславский и Мейерхольд для постановок чеховских пьес. С одной стороны, нас окружает отнюдь не натуралистический декор реальной жизни – действие происходит на сцене и в самом театре. Мы находимся в театральной реальности, которую исповедовал Мейерхольд, но саму игру артистов мы попытались настроить по камертону Станиславского, для которого жизненная достоверность была принципиальна. Таким образом, с точки зрения противоречия между художественным вымыслом и жизнеподобной убедительностью, вопрос «что такое театр» остается открытым».





Фото: vk.com/alexandrinskytheater Фото: vk.com/alexandrinskytheater

В ролях: Семён Сытник (Серебряков Александр Владимирович), Юлия Марченко (Елена Андреевна), Янина Лакоба (Соня), Светлана Смирнова (Войницкая Мария Васильевна), Сергей Паршин (Войницкий Иван Петрович), Игорь Волков (Астров Михаил Львович), Дмитрий Лысенков (Телегин Илья Ильич, помещик) и другие.

Трансляция начнется в 19.00 на странице tv.fontanka.ru. 16+.

«Фонтанка.ру»