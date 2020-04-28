Михаил Трофименков прочтет на «Фонтанке.ру» цикл лекций о неизвестной истории кино
29 апреля на «Фонтанке.ру» — большая премьера: на странице #безантракта пройдет премьера авторского цикла Михаила Трофименкова.
«Что такое кино? «Изобретение без будущего», как полагали братья Люмьер, «отцы» кинематографа? Или «важнейшее из искусств», по определению Ленина? А, может, «царство теней», так напугавшее юного Максима Горького? «Фабрика грез» или «жизнь врасплох»? Снимает ли оно «смерть за работой» или «мумифицирует реальность»?» Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков уверен: движущиеся картинки – это что угодно, только не искусство: ну, разве что в последнюю очередь. Он расскажет о кино как магии, пропаганде, оружии, индустрии, второй реальности и тотальном обмане.
Лекции будут идти раз в неделю, в прямом эфире из нашей студии по средам в 17.00. Все они были подготовлены эксклюзивно для нашего издания и сопровождаются иллюстративным материалом.
Тема первой лекции — «Что такое кино, и как оно придумало мир, в котором мы живем». Мы покажем ее на странице и в социальных сетях «Фонтанки».
В дальнейших выпусках Михаил Трофименков расскажет о том, как кинохроника превращалась в фальсификацию, какова роль Иосифа Сталина в качестве кинопродюсера, кинорежиссера и даже киноактера. Вы узнаете о невышедшем фильме о победе соцреволюции в США, о кинозвездах, которые работали на разведки своих стран, и о том, как рождалось советское приключенческое кино.
18+
«Фонтанка.ру»
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