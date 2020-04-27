Давай вечером online встретимся! Экс-лидер «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметит юбилей бесплатным концертом в сети
Глеб Самойлов отметит день рождения своей сольной группы The Matrixx в режиме онлайн. Очередная дата станет юбилеем — ровно 10 лет назад, после распада "Агаты Кристи", Самойлов-младший начал свой собственный творческий путь.
Праздничный концерт состоится 29 апреля в 20-00 и, по сообщениям организаторов, пройдет на одной из самых востребованных концертных площадок Москвы при полном звуковом и световом шоу — но без зрителей в зале. Трансляция будет вестись на официальной странице встречи ВКонтакте.
В рамках концерта поклонники смогут услышать не только знакомые хиты, но и одну совершенно новую песню — ранее музыканты сообщали, что коллектив ведет работу над новым альбомом, который будет представлен уже скоро.
The Matrixx — российская рок-группа, созданная в 2010 году после распада группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, Дмитрием Хакимовым (группа НАИВ), Константином Бекревым и Валерием Аркадиным (НАИВ). На счету у коллектива 5 полноформатных альбомов, последний из которых, «Здравствуй», вышел в 2017 году и в целом был тепло встречен фанатами и музыкальными критиками.
18+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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