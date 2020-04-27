Биолог и создательница школы #SEKTA расскажут, что происходит в организме во время самоизоляции

Не похоже ли наше нынешнее состояние «в четырех стенах» на то, что чувствуют животные в клетках? Почему одним сидеть дома — норм, а другие готовы за всех соседей мусор выносить, лишь бы на улицу выйти? Очередная онлайн-встреча цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ — 28 апреля, бесплатно.

Одну радиоведущую пандемия застала в другой стране. Карантин там был жесткий, «оставайсядома». Работе это не мешало (онлайн-выходы в эфир) и дама признавалась: а мне комфортно. В том смысле, что раньше себя корила за сидение на диване, мучилась, что нужно куда-то тащиться — а сейчас, мол, в кои-то веки склад психики звучит в унисон с рекомендациями ВОЗ и властей. Но то было на старте пандемии — а сколько тех, кто поначалу смаковал новый уклад, а потом сник? Можно бодриться и хорохориться — но вдруг организм не обманешь, и в нем уже развивается какая-нибудь психосоматическая хворь? На эти вопросы (и те, которые вы зададите в прямом эфире) ответит Екатерина Виноградова, доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ. И совсем с другой стороны на проблему посмотрит второй спикер, Ольга Маркес, создательница Школы идеального тела #SEKTA, вокалистка поп-регги-группы ALAI OLI — ей есть что не только сказать, но и спеть, посмотрите в ее паблике премьеру клипа «Остается дома». Записала, соответственно, оставаясь дома.

Цикл #ЧТО_ПРОИСХОДИТ — проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Встречаемся 28 апреля, регистрация на лекцию «Заточение: адаптация и дезадаптация» по ссылке, или смотрим без регистрации на страничке во «ВКонтакте». Начало в 19.00.

Александра Шеромова