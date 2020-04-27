Биолог и создательница школы #SEKTA расскажут, что происходит в организме во время самоизоляции
Не похоже ли наше нынешнее состояние «в четырех стенах» на то, что чувствуют животные в клетках? Почему одним сидеть дома — норм, а другие готовы за всех соседей мусор выносить, лишь бы на улицу выйти? Очередная онлайн-встреча цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ — 28 апреля, бесплатно.
Одну радиоведущую пандемия застала в другой стране. Карантин там был жесткий, «оставайсядома». Работе это не мешало (онлайн-выходы в эфир) и дама признавалась: а мне комфортно. В том смысле, что раньше себя корила за сидение на диване, мучилась, что нужно куда-то тащиться — а сейчас, мол, в кои-то веки склад психики звучит в унисон с рекомендациями ВОЗ и властей. Но то было на старте пандемии — а сколько тех, кто поначалу смаковал новый уклад, а потом сник? Можно бодриться и хорохориться — но вдруг организм не обманешь, и в нем уже развивается какая-нибудь психосоматическая хворь? На эти вопросы (и те, которые вы зададите в прямом эфире) ответит Екатерина Виноградова, доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ. И совсем с другой стороны на проблему посмотрит второй спикер, Ольга Маркес, создательница Школы идеального тела #SEKTA, вокалистка поп-регги-группы ALAI OLI — ей есть что не только сказать, но и спеть, посмотрите в ее паблике премьеру клипа «Остается дома». Записала, соответственно, оставаясь дома.
Цикл #ЧТО_ПРОИСХОДИТ — проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Встречаемся 28 апреля, регистрация на лекцию «Заточение: адаптация и дезадаптация» по ссылке, или смотрим без регистрации на страничке во «ВКонтакте». Начало в 19.00.
Александра Шеромова
Другие события
-
28 апреля, вторник , 14.00
Искусствовед из Эрмитажа расскажет о подделках и аферах в искусстве
Если при виде квадрата Малевича вы думаете: «Да и я так могу» — можете себе представить, как чешутся руки у мастеров подделок. 28 марта искусствовед, куратор, заместитель заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц поведает захватывающие дух истории о шедевриальных подделках.
-
28 апреля, вторник , 17.00
Андрей Константинов поговорит с Леонидом Юзефовичем — о книгах и не только
Если уж выбирать двух самых примечательных писателей современного Петербурга, то это будут Андрей Константинов и Леонид Юзефович. Один — автор честных историй из нашей сегодняшней жизни, другой — создатель исторической прозы, награждённой премиями «Большая книга» и «Нацбест».
-
28 апреля, вторник , 19.00
«Жизнь — это кайф». Сосо Павлиашвили сыграет концерт в прямом эфире
28 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта пройдет домашний концерт певца и композитора Сосо Павлиашвили. Его творчество можно охарактеризовать как историю жизни, посвященную друзьям, любви и семье. К слову, Сосо, как правило, сам пишет музыку, которую исполняет, а многие песни, по его словам, явились ему во сне.
-
29 апреля, среда , 20.00
Давай вечером online встретимся! Экс-лидер «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметит юбилей бесплатным концертом в сети
Глеб Самойлов отметит день рождения своей сольной группы The Matrixx в режиме онлайн. Очередная дата станет юбилеем — ровно 10 лет назад, после распада "Агаты Кристи", Самойлов-младший начал свой собственный творческий путь.
-
Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекциях
Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
-
Фестиваль балета Dance Open пройдет в формате онлайн-марафона — первый спектакль покажет «Фонтанка»
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
В будущее возьмут не всех. Какие культурные пространства Петербурга не переживут пандемию без помощи
Новости
-
апрель 2020 - Юрий Гальцев выпустил дебютный видеоклип
-
26 апреля 2020 - Пространство Freedom на Казанской, 7 может закрыться. Его убивает коронавирус
-
26 апреля 2020 - «Весна вступила в свои права». Петергоф «открыл» фонтаны — виртуально
-
26 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: «Фауст» балета Дортмунда, «Сказки Чижика», Алексей Гориболь из Репино, Федор Чистяков
-
25 апреля 2020 - Колизей снова откроют для посетителей в мае – вместе с другими итальянскими достопримечательностями
-
25 апреля 2020 - БГ пообещал новый альбом в течение месяца. И назвал условие
Статьи
-
24 апреля 2020, 08:45«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.
-
24 апреля 2020, 19:40850 тысяч рублей — столько удалось выручить на благотворительном аукционе за автограф Иосифа Бродского «Коту». Ещё в полмиллиона покупатели оценили конверт от письма, которое поэт отправил из США в СССР в 1972 году.
-
-
-
-
18 апреля 2020, 17:40
-
-
16 апреля 2020, 10:07
-