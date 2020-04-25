Театр Буфф #безантракта покажет спектакль о банкротстве и обмане

Коронавирус пройдет, а экономические проблемы останутся. Словно бы на это намекает театр Буфф, предлагая посмотреть #безантракта спектакль «Свои люди» по пьесе Островского.

Мюзикл был поставлен в 2018 году Исааком Штокбантом, но его запись ранее не выкладывалась.

«У богатого предпринимателя расстраиваются дела. Он в долгах у банкиров и прочих кредиторов, – пояснял идею режиссёр-постановщик спектакля. – Чтобы спасти накопленное богатство, он объявляет фиктивное банкротство. История, которая, увы, имеет место и в наши дни. Обман, нечестный поступок, а в результате рушится семья, рушится жизнь... Кто в этом виноват?»

Композитор Сергей Ушаков. Начало 27 апреля в 14.30 на tv.fontanka.ru.

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