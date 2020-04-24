Археолог из Эрмитажа расскажет про «нерасхитителей гробниц»

Открывает древние гробницы — но не Индиана Джонс и не Лара Крофт. А кто? А, например, археолог Александр Бутягин. 26 апреля в онлайн-эфире расскажет детям и взрослым, как на самом деле работают археологи.

«Самоизоляция» — нормальное состояние для ученого, когда в тиши кабинета планируешь очередную экспедицию. И продолжаешь набираться знаний, чтобы в раскопе не проворонить нечто ценное, приняв это за обычный камень. Александр Бутягин заведует в Эрмитаже сектором античной археологии Северного Причерноморья. А вообще-то вся русская археология начиналась с этого региона: в 1830-м раскопали скифский царский могильник Куль-Оба и власти начали выделять деньги на раскопки не «время от времени», а планомерно. Поскольку лекция будет и для детей — небесполезно знать, что сам лектор пристрастился к археологии еще в детстве: родители часто возили его в Крым, а там в Судаке впечатляющая Генуэзская крепость, а в Керчи крепости. «Уже к шестому классу я был уверен, что стану археологом», — вспоминал в интервью Бутягин.

Организаторы, ДК Лурье, абсолютно уверены: археология серьезно расширяет кругозор и развивает воображение, а это пригодится, даже если чадо хочет быть не ученым, а банкиром.

Онлайн-лекцию «Расхитители гробниц?» смотрим 26 апреля в 18.30, подробности на сайте.

8+

Александра Шеромова