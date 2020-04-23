В эфире #безантракта - опера Цезаря Кюи «Кот в сапогах»

24 апреля в эфире #безантракта "Фонтанка" покажет спектакль для семейной аудитории (6+) – оперу «Кот в сапогах».

Сказка о самом знаменитом Коте, который хитростью помогает хозяину получить все, о чем только можно мечтать – и замок, и красавицу-принцессу, воплощена в легкой, нежной и остроумной музыке Кюи. Цезарь Кюи, участник «Могучей кучки» — один из немногих композиторов своего поколения, писавший детские оперы. Из 14 сочинений композитора 4 созданы для детей. «Кот в сапогах» впервые представили на сцене в 1912 году.

Художественный руководитель «Санктъ-Петербургъ оперы» Юрий Александров возвращает на сцену сочинение известного композитора. Оформил постановку известный театральный художник Вячеслав Окунев, автор сценографии ко многим спектаклям Михайловского и Мариинского театров.





Фото: Марат Шахмаметьев, vk.com/spbopera Фото: Марат Шахмаметьев, vk.com/spbopera

В спектакле принимают участие солисты детской студии театра «Синяя птица», уже знакомые зрителям «Санктъ-Петербургъ Оперы» по таким спектаклям, как «Сельская честь», «Тоска» и «Крым».

Премьера спектакля на сцене «Санктъ-Петербургъ оперы» состоялась в 2017 году.

Начало показа в 15.00 на сайте tv.fontanka.ru. 6+

"Фонтанка.ру"