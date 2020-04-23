Интарс Бусулис сыграет концерт в прямом эфире "Фонтанки"

24 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта смотрите домашний концерт латвийского певца Интарса Бусулиса, который в своем творчестве сочетает разные жанры: от попа и рока до джаза и R’n’B.

Музыкой Интарс занимался с самого детства. В его биографии были и бойз-бенд «Caffe», и оркестр Национальных Вооруженных сил Латвии, и джаз-группа «Wet Point», и легендарный биг-бэнд Латвийского радио, и даже роль Пушкина в мюзикле «Онегин» в рижском театре «Дайлес». В 2005 году Интарс выпустил свой первый альбом «Shades of Kiss» на английском языке, а в 2009 представлял Латвию в "Евровидении".

На российскую сцену музыкант вышел в 2013 году после знакомства с Еленой Ваенгой и быстро завоевал симпатию зрителей: в 2014 он дошел до полуфинала в проекте Первого канала «Голос» (его наставником был Леонид Агутин), – это принесло ему славу по всей стране, а также участие в телешоу «Точь в точь» и «Три аккорда».

Его хиты «Я тебя рисую», «Я люблю тебя больше природы», «Нева», «Гравитация», «Веди меня» сделали его любимцем миллионов женщин и одним из самых стильных романтиков современной эстрады.

В рамках «Домашнего концерта» Интарс исполнит полюбившиеся песни, где смешиваются ритм-энд-блюз, джаз и эстрадная традиция, а также ответит на вопросы зрителей «Фонтанки».

Прямой эфир из Латвии начнется в 19.00 на странице tv.fontanka.ru.

18+.

"Фонтанка.ру"