Юрий Норштейн и «Терем-квартет» уйдут в виртуальность. В честь хороших книг

Если вы любите книги и считаете, что они должны быть произведением искусства, то точно знаете петербургское издательство «Вита Нова». Оно выпускает и классику, и современные тексты, да так, что самому заядлому книгоману не стыдно поставить на полку.

Иллюстрации — художников с мировом именем: Михаила Шемякина, семьи Трауготов, Юрия Штапакова и других. Мультипликатор Юрий Норштейн именно здесь публикует книги со своими рисунками о ёжике в тумане.

Незаметно, но «Вита Нова» дожило до 20-летнего возраста и хочет отметить это событие с друзьями. Как это водится сейчас — онлайн. На виртуальном концерте в честь издательства 23 апреля заявлено участие директора Эрмитажа Михаила Пиотровского; художников Юрия Норштейна, Эдуарда Кочергина и Александра Траугота; поэтов Михаила Яснова и Александра Городницкого. К празднику присоединятся «Терем-квартет» и пианист Алексей Гориболь. Ну а сам основатель «Вита Новы» Алексей Захаренков и его сын Елисей выступят в роли «хард-бардов».

За празднованием можно будет следить в Facebook, YouTube или «ВКонтакте». Начало – в 16.00. Позже на этих же площадках откроется виртуальная выставка «Ангелы Вита Нова».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»