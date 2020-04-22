«Зазеркальный» Пушкин: опера «Евгений Онегин» #безантракта
23 апреля в эфире #безантракта смотрите недавнюю премьеру театра «Зазеркалье», оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Александра Петрова. За дирижерским пультом – народный артист России Павел Бубельников.
Поставленная 140 лет назад, опера «Евгений Онегин» является одной из самых репертуарных на русской и мировой оперных сценах. В 2019 оперу поставил и театр «Зазеркалье», режиссер спектакля народный артист России Александр Петров объяснил решение поставить именно эту оперу так: «Мне кажется, что не должно быть театров, в репертуаре которых не было бы этого произведения, потому что в нем собрано все самое лучшее, что только может быть в опере – колоссальные драмы, настоящие сильные чувства, музыка Чайковского и текст Пушкина. Мы представим свой «зазеркальный» взгляд на этот сюжет. Для нас — это путешествие во времени и пространстве. Зритель окажется и в усадьбе Ларина, и на Черной речке, где не стало Пушкина. С одной стороны, это будет достаточно традиционный спектакль, с другой — совершенно не традиционный».
Фото: пресс-служба театра "Зазеркалье"
Главные роли играют: Григорий Чернецов (Онегин), Роман Арндт (Ленский), Елена Миляева (Татьяна), Анна Евтушенко (Ольга), Анна Смирнова (Ларина) и другие. Над спектаклем работали сценограф Алексей Левданский, художник по костюмам Елена Орлова и хореограф Мария Коложвари.
Спектакль выдвинут на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в 7 номинациях.
Начало трансляции в 20.00 на странице tv.fontanka.ru,
12+
«Фонтанка.ру»
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