Онлайн-концерт Алексея Воробьева в прямом эфире "Фонтанки"

23 апреля в прямом эфире #безантракта пройдет домашний концерт певца, музыканта, актёра кино и продюсера Алексея Воробьева.

Победитель проекта «Лед и пламень», представитель России на конкурсе «Евровидение» в 2011 году, автор-исполнитель хитов «#Сумасшедшая», «Больше, чем любовь» и «Я просто хочу приехать». Алексей известен широкой публике не только, как певец, чьи песни ротируются на топовых радиостанциях страны, но и как актер. В популярном сериале «Деффчонки» он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве композитора и режиссера.

В своем «Домашнем концерте», на связи из солнечного Лос-Анджелеса Алексей исполнит для зрителей «Фонтанки» наполненные романтикой песни, а также расскажет о своих проектах и жизни по ту сторону океана.

Начало концерта в 19.00 на странице tv.fontanka.ru.

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«Фонтанка.ру»