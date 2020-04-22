Фото: dklurie.ru

Биолог расскажет про чернобыльскую зону отчуждения – с точки зрения ОБЖ

26 апреля, воскресенье , 18.00
Версия для печати Версия для печати

«После Чернобыля» ожидали рождения в зоне отчуждения и двухголовых зверей, и появления хищных растений, но «действительность оказалась куда более странной», отмечают в ДК Лурье. 26 апреля биолог Иван Квасов разберет «странности».

Онлайн-лекция была запланирована давно, и, конечно, не для того чтобы вновь поговорить про американский сериал «Чернобыль». А потому что очередная, 34-я, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Устроители предлагали поднять тему, о которой говорят крайне редко: о последствиях аварии для тамошней экосистемы и в целом того, что изучается на школьном предмете ОБЖ. Конечно, действие радиации на живые организмы изучалось давно, но эксперимент длиной в 34 года может себе позволить только жизнь.

В ДК Лурье считают, что нужно лучше ориентироваться в этом вопросе — как-никак, в Россию свозят ядерные отходы, затонувшие атомные подлодки так и покоятся на дне, человечество сообща строит ИТЭР, экспериментальный термоядерный реактор… Словом, было бы полезно понимать, что происходит, когда что-то идет не так. К тому же, помимо годовщины, у лекции образовался, к несчастью, еще один повод: возле АЭС полыхали масштабные пожары, что тоже не могло не отразиться на экосистемах.

Онлайн-лекцию кандидата биологических наук Ивана Квасова «Жизнь после Чернобыля» слушаем 26 апреля в 18.00, подробности на сайте.

Александра Шеромова

 

Опубликовано 22 апреля 2020, 17:57

Другие события

Федор Чистяков, Green Day, Диана Арбенина, балет Серебренникова: Чем заняться в Сети на выходных 24 – 26 апреля

24 апреля 2020, 08:45
«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>