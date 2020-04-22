Биолог расскажет про чернобыльскую зону отчуждения – с точки зрения ОБЖ

«После Чернобыля» ожидали рождения в зоне отчуждения и двухголовых зверей, и появления хищных растений, но «действительность оказалась куда более странной», отмечают в ДК Лурье. 26 апреля биолог Иван Квасов разберет «странности».

Онлайн-лекция была запланирована давно, и, конечно, не для того чтобы вновь поговорить про американский сериал «Чернобыль». А потому что очередная, 34-я, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Устроители предлагали поднять тему, о которой говорят крайне редко: о последствиях аварии для тамошней экосистемы и в целом того, что изучается на школьном предмете ОБЖ. Конечно, действие радиации на живые организмы изучалось давно, но эксперимент длиной в 34 года может себе позволить только жизнь.

В ДК Лурье считают, что нужно лучше ориентироваться в этом вопросе — как-никак, в Россию свозят ядерные отходы, затонувшие атомные подлодки так и покоятся на дне, человечество сообща строит ИТЭР, экспериментальный термоядерный реактор… Словом, было бы полезно понимать, что происходит, когда что-то идет не так. К тому же, помимо годовщины, у лекции образовался, к несчастью, еще один повод: возле АЭС полыхали масштабные пожары, что тоже не могло не отразиться на экосистемах.

Онлайн-лекцию кандидата биологических наук Ивана Квасова «Жизнь после Чернобыля» слушаем 26 апреля в 18.00, подробности на сайте.

Александра Шеромова