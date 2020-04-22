Быков, Макаревич и Познер — на 12-часовом чтении стихов из московского Политеха

Московский Политехнический музей возвращает себе славу места, где живёт отменная поэзия. Если раньше в его аудитории выступали Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, то теперь здесь читают стихи Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Всеволод Емелин, Елена Фанайлова, Алексей Сальников и другие. Правда, с учётом коронавируса из офлайна они 24 апреля переместятся в онлайн — в 12-часовую YouTube-трансляцию #ПолитехLive. Каждый будет вещать из удобного для себя места.



К рекордному по длительности поэтическому марафону подключатся и те, кто стихов не пишет или не готовы читать собственные вирши. Среди чтецов заявлены Вениамин Смехов, Ирина Прохорова, Владимир Познер, Михаил Зыгарь, Петр Налич, Андрей Макаревич. Всего участников будет больше пятидесяти.



Наблюдать можно будет в YouTube Политеха — 24 апреля, абсолютно бесплатно. Старт — в 12.00.



Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»