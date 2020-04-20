Психолог расскажет, как сохранить душевное здоровье в тесном семейном кругу

Раньше ужасались: по статистике, на сущностный разговор с близкими, «по душам», у нас с трудом набирается четверть часа в сутки. Сейчас многие находятся в обратной ситуации. Как сохранять душевное спокойствие, если времени сильно прибавилось, а приватного пространства сильно убавилось — разбираем с психологом Катериной Мурашовой 23 апреля.

Родитель (а то и оба) работают на удаленке; ребенку (который на дистанционном обучении) ноутбук достается ближе к вечеру. Родители и рады бы посмотреть сериал, но надо помочь чаду настроить видеосвязь с учителем, а потом еще сделать с ним домашку. А если детей несколько, то «нерабочие недели» превращаются в какой-то фестиваль каторжного труда и нервотрепки. В интервью «Снобу» (да и уже в ряде лекций) Катерина Мурашова назвала первые «средства самопомощи». Навскидку: нужно, чтобы помимо общего пространства для всей семьи, у каждого члена семьи была своя зона приватности. Хотя бы условное кресло. И чтобы помимо «общего» времени, у каждого было четко оговоренное свое личное время, в том числе для работы.

Катерина Мурашова ведет в ДК Лурье лекционный проект (теперь в онлайне) «Энциклопедия воспитания», а эта виртуальная встреча будет чем-то вроде «на бис», как говорят организаторы. Так что готовьте вопросы: 23 апреля, в 19.30, подробности по ссылке.

14+

Александра Шеромова