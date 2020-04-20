Военно-медицинский музей покажет «Маску, которая спасла миллионы»

Открытие бесплатной онлайн-выставки «Маска, которая спасла миллионы» состоится онлайн: покажут и конский противогаз, и раритетную марлевую повязку, и современные средства защиты.

Образ средневекового Чумного доктора с его маской-клювом, положа руку на сердце, прямо просится в фильм ужасов. Хотя «клюв» служил вполне практичным целям: натолкать в него всяких лекарственных трав и приправить чесноком для защиты органов дыхания. Наши нынешние маски можно назвать потомком маски Чумного доктора, хотя можно припомнить и повязки на лицо, которые использовали еще древние персы. И конечно, все эти приспособления — родичи противогазам. Патент на «легочный протектор» получил еще в 1849-м году американец Льюис Хаслетт, но в 1915 году русский ученый Николай Зелинский разработал систему угольной фильтрации, которая спасла миллионы жизней. И не только человеческих — есть и собачьи противогазы, и конские.

В Военно-медицинском музее Минобороны РФ — почти полмиллиона экспонатов, которые рассказывают о становлении и развитии российской медицины. На онлайн-выставке сравнят маску Чумного доктора и современный костюм химзащиты, «маску-рыльце» (маску Прокофьева) и современные респираторы с женским именем «Алина», а также коронавирусную ситуацию – с пандемией «испанки» в 1918-19 годах.

23 апреля «идем в музей» виртуально, открытие в 15.00 в сообществе музея во «ВКонтакте».

Александра Шеромова