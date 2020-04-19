Фото: предоставлено организаторами

Юлия Чичерина вспомнит хиты в эфире #безантракта

20 апреля, понедельник , 19.00
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Юлия Чичерина была звездой направления «уральский рок» и регулярной участницей «Нашествия», сотрудничала с Би-2 и «Смысловыми галлюцинациями». Вся страна пела «Жара» и «Ту-лу-ла». А «Мой рок-н-ролл» поет до сих пор.

Но сама Юлия теперь увлечена политикой и общественными инициативами. В российско-украинском конфликте стала поддерживать ДНР и ЛНР, получив ряд соответствующих наград.

Наши партнеры, организующие вечерние прямые эфиры, заверили «Фонтанку», что «Домашний концерт» будет аполитичным: сейчас весь мир переживает угрозу коронавируса, многие люди тяжело переживают вынужденную изоляцию, и именно это сейчас — в центре внимания. И мы в свою очередь предлагаем не поднимать тему политики в вопросах, которые вы будете задавать Юлии в комментариях к посту с трансляцией во «Вконтакте». Сейчас время — беречь друг друга, а не провоцировать.

Эфир начнется 20 апреля в 19.00 на tv.fontanka.ru. 18+.

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 19 апреля 2020, 15:51

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