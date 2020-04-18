Опера про любовь и самопожертвование на Цейлоне украсит воскресный эфир #безантракта
В 16.30 в эфире #безантракта — запись оперы «Искатели жемчуга» театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в постановке режиссера Юрия Александрова и художника Вячеслава Окунева.
Автор знаменитой оперы «Кармен» Жорж Бизе при жизни не пользовался особым успехом как композитор, его ценили как пианиста. И, собственно, провал «Кармен» фактически и привел к ранней кончине автора — в возрасте всего 36 лет. Оперу же «Искатели жемчуга» Бизе писал еще раньше, ему было около 25. Работа шла быстро, всего несколько месяцев, и это был первый заказ парижского Театр-Лирик, весьма авторитетного.
Сюжет — любовный треугольник в экзотическом антураже Цейлона: двое друзей любят одну девушку и, чтобы не поссориться, расходятся, а она становится жрицей. Одного выбирают вождем, а другой не выдерживает и возвращается, стараясь вывести из храма возлюбленную, которая отвечает ему взаимностью. Однако их ловят. Но вождь приходит им на помощь и помогает скрыться, отвлекая внимание пожаром. А самого его бросают в костер.
«»Искатели жемчуга"– красивая сказка для взрослых, в которой есть место любви, подвигу и самопожертвованию, – обращается к слушателям режиссер постановки Юрий Александров. -– думаю, что людям двадцать первого века нужны такие истории. Наш спектакль получился очень красочным и эмоциональным. Даже несмотря на трагичный финал, во многих странах, куда мы его привозили, публика с восторгом принимала »Искателей» и выходила из зала с очень позитивным настроем…».
Запись, которую вы увидите, была сделана во время гастролей на сцене «Астана Оперы» 10 ноября 2019 года.
Начало в 16.30 на сайте tv.fontanka.ru/ . 12+.
«Фонтанка.ру»
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