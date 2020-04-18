Фото: предоставлено организаторами

Создатель «Города, которого нет» Корнелюк исполнит свою музыку в прямом эфире #безантракта

19 апреля, воскресенье , 19.00
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В одном из своих недавних эфиров, уже после начала всеобщей самоизоляции, Игорь Корнелюк рассказал о своей реакции на новую реальность: поначалу было дискомфортно и страшновато, а потом понравилось. Теперь композитор, никуда не спеша, наслаждается музыкой — экспериментирует с разным звучанием в своей студии за городом: Корнелюк — почетный житель Сестрорецка.

19 апреля в 19.00 в прямом эфире «Фонтанки» он даст свой домашний концерт. #безантракта прозвучат не только хиты (а среди песен Корнелюка — «Город, которого нет», «Билет на балет», «Клево», «Дожди» и другие), но и недавно созданные композиции, включая инструментальные. Напомним, именно Игорь Корнелюк — автор музыки к культовым российским кинофильмам и сериалам: «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Небо и земля», «Идиот», «Тарас Бульба».

Смотрите на tv.fontanka.ru, задавайте вопросы в группе «Фонтанки» во «Вконтакте». 18+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 18 апреля 2020, 20:40

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