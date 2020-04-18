«Мюзик-холл» #безантракта: Наталья Круглова прочтет «Дюймовочку» - под музыку и песочную анимацию
19 апреля в эфире #безантракта — музыкально-визуальный спектакль «Дюймовочка» театра «Мюзик-холл», срежиссированный Аллой Масловской. В сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело актриса Наталья Круглова прочтет сказку Г.-Х. Андерсена (6+).
Как рассказала актриса, роль чтеца оказалась для нее «необычным, но интересным опытом». «Когда я соглашалась участвовать в проекте, не думала, что это так сложно. Это немного другая профессия. Это не игра спектакля, не работа на радио, не чтение сказки наизусть», — поделилась Наталья Круглова.
Музыку, способную погрузить зрителей в волшебный мир сказки, исполнил симфонический оркестр «Северная Симфония». Для каждого спектакля подбирается свое сопровождение, на этот раз прозвучали фрагменты «Бранденбургских концертов» № 3 и 4 и Сюиты № 2 си-минор Баха, а также «Карнавал животных» Сен-Санса и «Адажио» Альбинони.
Фабио Мастранджело, находившийся за дирижерским пультом, объяснил: «Музыка помогает прочтению сказки. Чтец очень важен, но музыка создает особую атмосферу. Если бы музыкантов не было, детям не было бы так интересно».
Фото: musichallspb.ru/
Спектакль дополнили акварельно-песчаные иллюстрации Марины и Евы Сосниных.
Начало трансляции в 15.00 на странице tv.fontanka.ru.
«Фонтанка.ру»
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