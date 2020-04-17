Дмитрий Певцов подарит #безантракта бардовскую песню и киномузыку

«Домашний концерт» субботним вечером даст народный артист России, актер театра и кино, певец и музыкант Дмитрий Певцов. По его словам, он из тех, кто аккуратно соблюдает режим самоизоляции -— что, как он недавно признался СМИ, позволило ему, наконец, выспаться, и начать регулярно и помногу общаться с пожилой матерью. А еще — взять в руки Ветхий Завет.

«За плечами» актера — роли в культовых постановках театра «Ленком» и «Театра на Таганке», главная роль в легендарном спектакле «Юнона и Авось», премия Европейской киноакадемии «Феликс». На протяжении уже 35 лет Дмитрий радует зрителей своими ролями в театре и кино, а также активно гастролирует в качестве солиста в составе «Певцовъ-оркестр».

В вечернем эфире #безантракта, который начнется в 19.00, он обещает слушателям и хиты бардовской песни, и музыку советских кинофильмов, и стихи, а также ответы на вопросы.

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