Федор Погорелов «увезет» слушателей лекции в Африку и Бирму вместе с «Зенитом»

Футбола пока не будет, и путешествий тоже. Единственное исключение — лекция Федора Погорелова 18 апреля: на ней будет и то, и другое. В общем, познавательная альтернатива зарядке, что у нас идет на основной странице #безантракта в полдень. Ждите в то же время на странице «Лекции».

Известный спортивный комментатор, героический ведущий нашего 13-часового марафона #минусвирус, и просто автор спортивной аналитики на «Фонтанке» Федор Погорелов расскажет вам про путешествия футбольного клуба «Зенит» в советские годы.

Речь пойдет о поездках в 1946-1977 годах и таких странах, как Финляндия, Китай, Индонезия, Бирма, Цейлон, США и страны Африканского континента. Представьте себе, без приключений не обходилось — даже в те строгие времена (например, в Конго возникли сложности с военными). Федор обещал рассказать, «как Ленинградский спортсмен справлялся с вызовами времени, как мешали чекисты нашим героям, и что везли домой в спортивных сумках в кутулях с формой».

Лекция будет идти по-спортивному: два тайма по 45 минут. А главное — бесплатно для слушателей. Про другие познавательные мероприятия, которые ведет Федор, смотрите на его странице «Тихий ход». 6+

«Фонтанка.ру»