Фото: mdt-dodin.ru/

«Зимнюю сказку» британского режиссера Деклана Доннеллана покажут в эфире "Фонтанки"

18 апреля, суббота , 19.00
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18 апреля в рамках проекта «Фонтанки» #безантракта можно будет увидеть 19 «Зимнюю сказку» всемирно известного британского режиссера, лауреата множества театральных премий Деклана Доннеллана. Спектакль поставленн в «МДТ — Театре Европы» при участии знаменитого театра «Cheek by Jowl».

«Зимняя сказка» – поздняя и одна из самых загадочных пьеса Шекспира в жанре тригокомедии. В центре повествования – одержимый ревностью король, который с параноидальной настойчивостью разрушает свою семью. Однако надежда на хорошее завершение истории все же появляется.

Постановку Доннеллана стоит посмотреть хотя бы ради удивительной игры Петра Семака в роли ревнивого короля. Хотя и в целом актерского куража и режиссерской выдумки этому спектаклю не занимать. Именно актеры здесь на первом плане – постановка минималистичная и даже аскетичная. В спектакле помимо Семака играют – Вера Быкова, Сергей Власов, Анжелика Неволина, Наталья Акимова, Александр Завьялов, Адриан Ростовский и многие другие.



Фото: mdt-dodin.ru/

Трансляция начнется на вкладке Театры проекта #безантакта. Начало в 19.00. 16+.

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 17 апреля 2020, 20:12

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