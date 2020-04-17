Фото: Анастасия Зуева ,Пресс-служба театра "Зазеркалье"

Погружение в мир Дикого Запада: мюзикл «Белый клык» театра «Зазеркалье»

18 апреля, суббота , 15.00
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18 апреля в рамках нашего проекта #безантракта смотрите мюзикл «Белый клык» Детского музыкального театра «Зазеркалье». Премьера спектакля Анастасии Беспаловой состоялась весной 2019 года.

Как не трудно догадаться, источником для мюзикла послужила рассказанная Джеком Лондоном история зверя-метиса – наполовину волка, наполовину пса – прирученного людьми во время американской «золотой лихорадки». Молодой композитор Анна Беспалова (в репертуаре «Зазеркалье» есть еще три ее произведения) создала оригинальную партитуру. Мир американского Севера, его контраст с южными штатами передается Беспаловой при помощи стилизаций. Ее сочинение полно острых ритмов, вдохновленных индейскими песнями и мистикой шаманских обрядов.

Команда, ответственная за драматическую составляющую «Клыка», в составе режиссёра Ольги Фурман и художника Начына Шалыка, как и Беспалова, переносят на сцену разнообразную жизнь золотоискателей и коренных обитателей континента, ее этнические характеристики. Однако в «Зазеркалье» создают историю не про далекий экзотический мир.



Фото: Анастасия Зуева ,Пресс-служба театра "Зазеркалье"

Главный герой Джека Лондона, волк, становится символом всех живых существ, их душ. Белый Клык здесь по-человечески восприимчив, открыт как добру, так и злу. Скитания зверя, по воле английского писателя сменившего массу хозяев, в мюзикле превращаются в повод для размышлений о том, что любое создание зависит от того, что его окружает. Бессердечие порождает ответное насилие, остановить его может лишь любовь и доверие.

Начало трансляции в 15.00 на странице tv.fontanka.ru. 12+

Тата Боева

Опубликовано 17 апреля 2020, 19:34

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