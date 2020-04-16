«Петербург»-2005 Александринского театра в эфире #безантракта

17 апреля смотрите в эфире #безантракта запись театрального проекта Александринки «Петербург», сыгранного во внутреннем дворе Михайловского замка в мае 2005 года. Режиссер спектакля – Андрей Могучий, художник-постановщик – Александр Шишкин.

В декорациях внутреннего дворика Михайловского замка развивается мифопоэтическое представление, которое становится одновременно и своеобразной экскурсией по прошлому Петербурга, пронизанному многочисленными легендами и мифам. Здесь соседствуют литературные герои Андрея Белого, боги Египта Исида и Озирис, ватерклозетчики-археологи.

В «Петербурге» участвовали 160 человек, в том числе курсанты Нахимовского училища и студенты Школы русской драмы.

В ведущих ролях заняты: народный артист России Николай Мартон, народная артистка России Светлана Смирнова, заслуженный артист России Александр Баргман, артист и культуролог Олег Борисов, Владимир Миронов.

Трансляция начнется в 19.00 на вкладке «Театры» сайта #безантракта. 18+

"Фонтанка.ру"