безантракта и «без границ»: в прямом эфире «Фонтанки» сыграет Денис Клявер

Денис Клявер в начале месяца отметил день рождения — торт он задувал в компании Ивана Урганта на вечернем шоу, где признался, что порядком одичал: певец честно отбывает самоизоляцию. Впрочем, бывшему участнику сверхпопулярной в 90-е группы «Чай вдвоем» жаловаться не на что: у него свой загородный дом, с собственным спортзалом и студией. Твори — не хочу. А еще — веселая и красивая семья, с которой он регулярно появляется в сюжетах в своем инстаграме.

Новые песни и клипы у Клявера тоже есть — один из них он как раз посвятил самоизоляции и любви на расстоянии. Романтическое сочинение «Ответ» набирает просмотры в сети.

А 17 апреля в 19.00 певец, музыкант, актёр и композитор выступит в прямом эфире #безантракта на «Фонтанке.ру». Он считает, что «артисты нужны в первую очередь для того, чтобы нести позитив», а «для творчества — нет границ». И потому исполнит свои любимые песни, расскажет о новых проектах и ответит на вопросы зрителей, которые можно оставлять под постом с трансляцией в группе «Фонтанки» «Вконтакте».

18+

«Фонтанка.ру»