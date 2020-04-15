«Фонтанка» покажет онлайн-концерт Фёдора Чистякова с редкими песнями группы «Ноль»

В конце апреля Фёдор Чистяков даст концерт в прямом эфире, который лидер легендарной группы «Ноль» назвал «обНОЛение». Программа имеет интригующее название «Обнуление». «Обнуление это же термин из мифологии и территории смыслов группы «Ноль». Обнулимся вместе!», – призывает поклонников Фёдор Чистяков в своем видеобращении.

Автор «Человека и кошки», «Песни о настоящем индейце», антивоенного хита «Пушки – В Зад!» и нескольких десятков нестареющих хитов, заинтриговал своих слушателей репликой, что специально ради этого концерта в репертуаре появятся «несколько старых хороших песен», по которым ценители «Ноля» «очень соскучились».

«Поскольку все эти песни были написаны 30 и более лет назад, то, разумеется, тогда «обнуление» и эпидемия коронавируса могли прийти на ум разве что писателям-фантастам. Но, тем не менее, параллели между тем временем и этим обнаруживаются всё сильнее. И добавленные в программу концерта песни к этой ситуации имеют отношение. Это песни из альбомов «Северное буги» (1990) и «Полундра» (1992). Ещё одна песня не была записана в студии, поэтому не входит ни в один из альбомов», — рассказал Фёдор Чистяков «Фонтанке».

Концерт пройдет 26 апреля и будет доступен всем, у кого работает интернет. Он будет бесплатным, но любой желающий сможет оказать добровольную финансовую поддержку на официальном сайте Фёдора Чистякова.

Обратите внимание, что начало концерта в 22.00. Возрастное ограничение – 18+. Смотрите концерт на странице #безантракта, youtube-канале музыканта, а также в соцсетях.

Ранее музыкант уже радовал наших читателей эксклюзивными презентациями треков «Вата» и «Дурдом». К старым песням «Ноля» музыкант возвращался постепенно. В 2016 году, в честь тридцатилетия группы, он записал пластинку «Ноль+30», которая была презентована в студии «Фонтанки».

В 2017 году в интервью «Фонтанке» он высказался о Конституции. И сегодня эти слова для многих звучат как пророчество.

Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»