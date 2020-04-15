

Фото: rusmuseum.ru

Русский музей расскажет о кладах Древней Руси

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16 апреля в эфире #безантракта состоится онлайн-лекция «Клады Древней Руси». Одноименная выставка проходила в Михайловском замке в 2015-2016 гг. Экспозиция включала уникальные ювелирные изделия XI-XIII веков из золота и серебра, происходящие из 11 наиболее богатых кладов, сокрытых по преимуществу в 1237-1240 годах в период наступления на города Руси монголо-татарских войск — всего 400 произведений, представляющих разные техники и стили декора домонгольского ювелирного дела.

Коллекция кладов Русского музея принадлежит к числу наиболее ярких в мире. В нее входят многие шедевры: изделия из золота с перегородчатой эмалью и из серебра с гравировкой и чернью, украшения, декорированные мельчайшей зернью — парадные драгоценные уборы князей, членов их семей, бояр и дружинников из Киева, Чернигова, Старой Рязани.

Особенно знамениты украшения киевских кладов: височные подвески-колты с изображением птиц-сиринов и цепи-рясны – лучшие из всех, найденных на Руси, а также золотая диадема с изображением Деисуса, служившая брачным венцом. В кладах серебряных украшений настоящими шедеврами являются широкие створчатые браслеты с изображением зверей и птиц, сцен языческих народных празднеств — «русалий». Все они позволяют судить о художественных вкусах горожан, о высоком мастерстве ювелиров и богатстве ювелирных уборов жителей Руси.

Начало лекции 16.30 на странице tv.fontanka.ru. 6+

«Фонтанка.ру»