Фото: rusmuseum.ru
16 апреля в эфире #безантракта состоится онлайн-лекция «Клады Древней Руси». Одноименная выставка проходила в Михайловском замке в 2015-2016 гг. Экспозиция включала уникальные ювелирные изделия XI-XIII веков из золота и серебра, происходящие из 11 наиболее богатых кладов, сокрытых по преимуществу в 1237-1240 годах в период наступления на города Руси монголо-татарских войск — всего 400 произведений, представляющих разные техники и стили декора домонгольского ювелирного дела.
Коллекция кладов Русского музея принадлежит к числу наиболее ярких в мире. В нее входят многие шедевры: изделия из золота с перегородчатой эмалью и из серебра с гравировкой и чернью, украшения, декорированные мельчайшей зернью — парадные драгоценные уборы князей, членов их семей, бояр и дружинников из Киева, Чернигова, Старой Рязани.
Особенно знамениты украшения киевских кладов: височные подвески-колты с изображением птиц-сиринов и цепи-рясны – лучшие из всех, найденных на Руси, а также золотая диадема с изображением Деисуса, служившая брачным венцом. В кладах серебряных украшений настоящими шедеврами являются широкие створчатые браслеты с изображением зверей и птиц, сцен языческих народных празднеств — «русалий». Все они позволяют судить о художественных вкусах горожан, о высоком мастерстве ювелиров и богатстве ювелирных уборов жителей Руси.
Начало лекции 16.30 на странице tv.fontanka.ru. 6+
«Фонтанка.ру»
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
16 апреля в прямом эфире #безантракта состоится домашний концерт писателя-сатирика, режиссера и сценариста Семена Альтова. Он не только прочтет свои рассказы, но и, возможно, и об особенностях новой реальности жизни на самоизоляции пошутит.
16 апреля в рамках #безантракта «Фонтанка» эксклюзивно покажет один из главных шедевров Николая Римского-Корсакова — оперу «Царская невеста», поставленную музыкальным театром «Зазеркалье» в 2018 году. Дирижер Павел Бубельников и режиссер Александр Петров, взяв в соратники художника Владимира Фирера, рассказали сказку о страшнейшем правителе Руси — но при этом уводя сюжет от четкого указания времени.
Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
В конце апреля Фёдор Чистяков даст концерт в прямом эфире, который лидер легендарной группы «Ноль» назвал «обНОЛение». Программа имеет интригующее название «Обнуление». «Обнуление это же термин из мифологии и территории смыслов группы «Ноль». Обнулимся вместе!», - призывает поклонников Фёдор Чистяков в своем видеобращении.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.