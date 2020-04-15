БГ и Шевчук поддержали арт-центр «Пушкинская-10». Рассказываем, как присоединиться к ним и посмотреть марафон #Пушкинскаяlive

15 апреля 2020, 13:06

Арт-центр «Пушкинская-10», где выставлялись митьки, новые реалисты и некрореалисты, где находится улица Джона Леннона, и куда регулярно наведываются БГ и Юрий Шевчук, находится на грани катастрофы. Кластер андеграундной культуры у Московского вокзала отправился в самоизоляцию. В отличие от многих других культурных площадок в городе, финансирования от государства не получает.

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