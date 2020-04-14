Фото: alexandrinsky.ru/
15 апреля у зрителей «Фонтанки» будет возможность побывать на Невском проспекте вместе с Александринским театром. Речь идет о спектакле «Невский проспект», вдохновленный одноименной повестью Гоголя.
Большая команда (режиссеры и драматурги Дмитрий Егоров, Алексей Забегин и Владимир Антипов, Александр Артёмов и Дмитрий Юшков, художник Семен Пастух, композитор Настасья Хрущева) под руководством художественного руководителя Валерия Фокина попыталась уловить ритмы главной артерии Петербурга и раскрыть «анатомию души» города.
При создании спектакля использовались известные гоголевские тексты и метод документальной фиксации, в результате чего авторы спектакля сформировали коллективный портрет современного (премьера проекта состоялась в 2013 году) Невского проспекта — со всеми его темными и светлыми сторонами.
Начало прогулки по Невскому проспекту докоронавирусной эпохи в 19.00 на страницу #безантракта (вкладка «театры»).
Возрастное ограничение 18+.
«Фонтанка.ру»
15 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта пройдет домашний концерт заслуженного артиста России, актёра театра и кино, кинорежиссера и певца Гоши Куценко.
С одной стороны — закрываются границы, с другой — примеры солидарности возникают там, где раньше была голая земля. 15 апреля тему ««Мы», «они» и пандемия» поднимет онлайн-лекторий Ассоциации выпускников СПбГУ. Присоединиться может любой, все бесплатно.
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».