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Александринский театр покажет Невский проспект без коронавируса и #безантракта

15 апреля у зрителей «Фонтанки» будет возможность побывать на Невском проспекте вместе с Александринским театром. Речь идет о спектакле «Невский проспект», вдохновленный одноименной повестью Гоголя.

Большая команда (режиссеры и драматурги Дмитрий Егоров, Алексей Забегин и Владимир Антипов, Александр Артёмов и Дмитрий Юшков, художник Семен Пастух, композитор Настасья Хрущева) под руководством художественного руководителя Валерия Фокина попыталась уловить ритмы главной артерии Петербурга и раскрыть «анатомию души» города.

При создании спектакля использовались известные гоголевские тексты и метод документальной фиксации, в результате чего авторы спектакля сформировали коллективный портрет современного (премьера проекта состоялась в 2013 году) Невского проспекта — со всеми его темными и светлыми сторонами.

Начало прогулки по Невскому проспекту докоронавирусной эпохи в 19.00 на страницу #безантракта (вкладка «театры»).

Возрастное ограничение 18+.

«Фонтанка.ру»